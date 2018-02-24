Саакашвили намерен посетить Одессу при возвращении на Украину

По словам опального политика, несмотря на запрет, он намерен вернуться на Украину в ближайшее время.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Одесса станет первым городом, который он посетит, вернувшись на Украину. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

— Первым местом, куда я поеду, опять будет Одесса. Я сам собираюсь туда ехать, — заявил Саакашвили.

Также политик отметил, что его возвращение на Украину состоится в ближайшее время. Однако ранее стало известно, что Государственная пограничная служба запретила въезд Саакашвили на украинскую территорию до 2021 года.

Напомним, Михаила Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Украинские власти обвиняют политика в нелегальном пересечении государственной границы в сентябре прошлого года.