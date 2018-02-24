Экс-глава штаба Трампа не признаёт себя виновным после признания Гейтса

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не считает себя виновным, несмотря на признание своего делового партнёра Ричарда Гейтса в сговоре и лжи. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Несмотря на то что Рич Гейтс признал себя виновным, я продолжаю настаивать на своей невиновности. Я надеялся и ожидал, что мой деловой партнёр найдёт в себе силы, чтобы продолжить борьбу и доказать нашу невиновность. По причинам, пока не озвученным, он принял другое решение. Это не изменит моего твёрдого намерения защищать себя от ложных обвинений в мой адрес, — сказал Манафорт.

Ранее стало известно, что бывший советник Трампа Ричард Гейтс дал признательные показания в сговоре и даче ложных показаний. По данным агентства Reuters, Гейтсу грозит лишение свободы на срок от 57 до 71 месяца.