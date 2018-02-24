"Вышел беспредел". Пушков прокомментировал драку украинского эксперта с Норкиным

Российский сенатор Алексей Пушков назвал беспределом драку украинского политолога Дмитрия Суворова с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи".

— По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло, — написал Пушков в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, конфликт между Норкиным и Суворовым произошёл в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. Телеведущий подошёл к гостю и попытался его успокоить, однако между ними началась потасовка.