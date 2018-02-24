Минобороны РФ наградило медалями трёх граждан Греции

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" трёх граждан Греции. Награды вручили на торжественном приёме в Афинах в честь празднования Дня защитника Отечества.

Медалями отмечены президент общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрис Зафиратос, почётный консул России на Керкире и Ионических островах Никос Канулас, а также историк и писатель Костас Падувас.

Отмечается, что Зафиратос профинансировал возведение в 2011 году памятника русским морякам в городе Аргостоли, а также стал инициатором установления памятной таблички в честь адмирала Фёдора Ушакова. Канулас принял участие в сооружении памятников адмиралу Ушакову на островах Керкира, Закинтос и Левкада, а также монументов русским и грекам, сражавшимся за свободу и веру на острове Видос. Историк Костас Падувас является автором книги о русских солдатах и моряках "По следам русского присутствия в Греции на Крите. 1897–1909 годы".

Во время торжественной церемонии награждения российский посол в Греции Андрей Маслов поблагодарил граждан Греции за бережное отношение к памятникам общей для россиян и греков истории.