Голосование в СБ ООН по вопросу прекращения огня в Сирии перенесли на субботу

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии перенесено на субботу, 24 февраля. Об этом сообщили дипломаты стран — членов СБ после совещания.
Как сообщил постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг, голосование состоится в полдень по нью-йоркскому времени (20:00 мск).
— Мы будем работать сегодня ночью и вернёмся завтра, мы проголосуем и, надеюсь, примем резолюцию консенсусом, — сказал Скуг.
В свою очередь, кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби заявил, что главные противоречия связаны с тем пунктом проекта резолюции, в котором говорится о сроках вступления в силу перемирия и его продолжительности.
Напомним, проект резолюции содержит требование об установлении перемирия сроком на 30 дней на всей территории Сирии. В документе говорится, что режим прекращения огня не будет касаться операций против террористической группировки ИГИЛ* и связанных с нею формирований.
Согласно документу, стороны конфликта также должны прекратить блокаду населённых пунктов и позволить международным организациям доставлять гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых.
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