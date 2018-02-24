Голосование в СБ ООН по вопросу прекращения огня в Сирии перенесли на субботу

Изначально голосование по проекту резолюции намечалось на 19:00 мск пятницы, а затем было перенесено на 22:30 мск. Закрытое совещание Совета Безопасности продолжалось до 01:00 мск субботы, однако на данный момент договорённости делегации так и не достигли.

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии перенесено на субботу, 24 февраля. Об этом сообщили дипломаты стран — членов СБ после совещания.

Как сообщил постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг, голосование состоится в полдень по нью-йоркскому времени (20:00 мск).

— Мы будем работать сегодня ночью и вернёмся завтра, мы проголосуем и, надеюсь, примем резолюцию консенсусом, — сказал Скуг.

В свою очередь, кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби заявил, что главные противоречия связаны с тем пунктом проекта резолюции, в котором говорится о сроках вступления в силу перемирия и его продолжительности.

Напомним, проект резолюции содержит требование об установлении перемирия сроком на 30 дней на всей территории Сирии. В документе говорится, что режим прекращения огня не будет касаться операций против террористической группировки ИГИЛ* и связанных с нею формирований.

Согласно документу, стороны конфликта также должны прекратить блокаду населённых пунктов и позволить международным организациям доставлять гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых.