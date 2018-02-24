Родченков заявил, что флаг России на закрытии Игр будет "худшим решением МОК"

Также он выразил мнение, что Международный олимпийский комитет создаёт только видимость борьбы с допингом.

Информатор Всемирного антидопингового агентства, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что возможный проход россиян под своим флагом на закрытии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане может стать худшим решением Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает Би-би-си.

— МОК должен показать, как ведёт борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и, если российский флаг на закрытии будет разрешён, это будет худшим решением МОК, — сказал Родченков.

Также он выразил мнение, что Международный олимпийский комитет создаёт только видимость борьбы с допингом.

— Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Ричарду Макларену, — добавил Родченков.

Ранее сообщалось, что решение об участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпиады под государственным флагом может быть принято 24 февраля.