Из-за циклона в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов

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Из-за циклона в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов

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Метель на улице в Южно-Сахалинске. Фото: © РИА Новости

Из-за сильного снегопада в районе аэродрома зафиксирована низкая видимость, мешающая взлётам и посадкам самолётов.

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны девять рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что среди задержанных рейсов — вылеты в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Из-за плохих погодных условий в районе аэродрома зафиксирована низкая видимость, мешающая взлётам и посадкам самолётов.

Также сообщается о шторме в Татарском проливе, из-за которого временно приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область).

Циклон, обрушившийся на остров в субботу, 24 февраля, также стал причиной отмены начала Троицкого лыжного марафона и закрытия до улучшения погодных условий горнолыжного курорта "Горный воздух". Как сообщают синоптики, сильные снегопады и метели ожидаются в течении всего дня. В воскресенье циклон пойдёт на спад: метели прекратятся, однако снег сохранится. Также прогнозируется понижение температуры на три-пять градусов.

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