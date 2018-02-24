Из-за циклона в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны девять рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что среди задержанных рейсов — вылеты в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Из-за плохих погодных условий в районе аэродрома зафиксирована низкая видимость, мешающая взлётам и посадкам самолётов.
Также сообщается о шторме в Татарском проливе, из-за которого временно приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область).
Циклон, обрушившийся на остров в субботу, 24 февраля, также стал причиной отмены начала Троицкого лыжного марафона и закрытия до улучшения погодных условий горнолыжного курорта "Горный воздух". Как сообщают синоптики, сильные снегопады и метели ожидаются в течении всего дня. В воскресенье циклон пойдёт на спад: метели прекратятся, однако снег сохранится. Также прогнозируется понижение температуры на три-пять градусов.
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