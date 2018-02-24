В Израиле заявили о "настоящей дружбе" с США после решения о переносе посольства

Кроме того, израильский дипломат призвал все страны "последовать примеру США и объявить о готовности признать Иерусалим вечной столицей" Израиля.

Решение США перенести своё посольство в Иерусалим говорит о нерушимости альянса и настоящей дружбе между двумя странами, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

— Решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае в честь 70-й годовщины нашей независимости служит свидетельством нерушимости альянса и настоящей дружбы между США и Израилем, — приводит Arutz Sheva заявление Данона.

Ранее стало известно, что США планируют открыть своё посольство в Иерусалиме в мае этого года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя из числа американских властей.