В Лас-Вегасе изобрели способ быстро избавиться от марихуаны

В американском Лас-Вегасе на территории международного аэропорта Мак-Карран установили контейнеры, чтобы вылетающие из города пассажиры имели возможность избавиться от законно купленной марихуаны. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что такое решение принял департамент авиации после запрета проноса каннабиса в Мак-Карран. Благодаря установке 13 зелёных боксов люди уже не будут гадать, что делать с марихуаной. Раньше они либо употребляли её сами перед вылетом, либо отдавали прохожим.

Несколько раз в неделю содержимое специальных контейнеров будут забирать и утилизировать. По данным телеканала, не исключено, что такие боксы установят и в других аэропортах.

Напомним, продажа марихуаны стала легальной в Лас-Вегасе и во всём штате Невада летом 2017 года. В январе того же года людям разрешили хранить у себя до одной унции каннабиса (28 граммов).