По мнению спецпрокурора США Роберта Мюллера, бывший руководитель предвыборной кампании нынешнего американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт тайно платил бывшим европейским высокопоставленным лицам в целях лоббирования интересов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение Мюллера.

Согласно заявлению спецпрокурора, в 2012 году Манафорт при поддержке своего партнёра Рика Гейтса от имени Виктора Януковича, являвшегося на тот момент главой Украины, и его партии втайне нанял группу бывших европейских высокопоставленных политиков. Отмечается, что они должны были занимать позицию, благоприятную для украинских властей, в том числе лоббирование интересов государства в США.

По данным Мюллера, экс-глава штаба Трампа в период за 2012–2013 годы использовал четыре офшорных счёта для перевода денежных средств этой группе политиков, общая сумма которых превышает два миллиона евро. Спецпрокурор отмечает, что группу, взаимодействующую с Манафортом, возглавлял "бывший европейский канцлер".

Ранее партнёр Манафорта Рик Гейтс признал вину в предоставлении американскому Минюсту ложных материалов о лоббировании интересов зарубежного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года.