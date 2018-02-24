В Сиднее акула напала на купавшуюся женщину

В связи с этим власти объявили, что все пляжи в заливе Ботани будут закрыты "до особого уведомления".

На расположенном на юге Сиднея пляже Конгвонг акула атаковала 50-летнюю женщину. Об этом сообщает телекомпания SBS.

Отмечается, что туристка стала жертвой нападения белой акулы, которая считается наиболее опасной. В итоге с покусанной ногой женщина попала в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное.

При этом местные власти выразили обеспокоенность данным происшествием, так как оно произошло именно в акватории пляжа. Как отметила мэр района Рэндвик Линси Шури, от случившегося все находятся "просто в шоке". Также она объявила, что все пляжи в заливе Ботани будут закрыты "до особого уведомления".