Фанаты "Халла" забросали поле теннисными мячами из-за плохих результатов

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Фанаты "Халла" забросали поле теннисными мячами из-за плохих результатов

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Болельщики английского "Халл Сити" забросали поле теннисными мячами. Таким образом они выразили недовольство результатами футбольного клуба, сообщает Daily Express.

Акция проходила в матче 34 тура Чемпиошипа против "Шеффилд Юнайтед". Судье даже пришлось приостанавливать игру. Отмечается, что протест был направлен в адрес владельцев клуба, которые, по мнению фанатов, проводят неправильную политику.

"Халл Сити" сейчас находится на 21-м месте в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета "Бертон" лишь по разнице мячей.

Стоит отметить, что в июле прошлого года этот клуб возглавил российский специалист Леонид Слуцкий. Но из-за неудовлетворительных результатов стороны расторгли контракт в декабре того же года.

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