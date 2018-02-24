Фанаты "Халла" забросали поле теннисными мячами из-за плохих результатов

Болельщики английского "Халл Сити" забросали поле теннисными мячами. Таким образом они выразили недовольство результатами футбольного клуба, сообщает Daily Express.

Who says you can't fight City Hall?



Our good friends at @IJ are taking a case involving a woman who wants to sell cupcakes in the Loop to the Illinois Supreme Court. Click here to read more from the @chicagotribune: https://t.co/pjKWaEcJg4 pic.twitter.com/sITpdg9lTF — AFP Illinois (@afpillinois) 22 февраля 2018 г.

Акция проходила в матче 34 тура Чемпиошипа против "Шеффилд Юнайтед". Судье даже пришлось приостанавливать игру. Отмечается, что протест был направлен в адрес владельцев клуба, которые, по мнению фанатов, проводят неправильную политику.

"Халл Сити" сейчас находится на 21-м месте в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета "Бертон" лишь по разнице мячей.

Стоит отметить, что в июле прошлого года этот клуб возглавил российский специалист Леонид Слуцкий. Но из-за неудовлетворительных результатов стороны расторгли контракт в декабре того же года.