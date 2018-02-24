Экс-советник президента США Ричард Гейтс дал показания против Манафорта

Ранее Гейтс заявил, что предоставил американскому Минюсту ложные материалы о лоббировании интересов зарубежного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года.

Ричард Гейтс, бывший советник Дональда Трампа, дал показания против Пола Манафорта, который являлся руководителем предвыборного штаба республиканца в 2016 году. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу данных федерального суда округа Колумбия.

По данным ТАСС, Гейтс признал себя виновным в нескольких преступлениях, в том числе в сговоре с целью проведения незаконных финансовых операций, а также даче ложных показаний ФБР. При этом экс-советник Трампа утверждает, что или действовал в сговоре с Манафортом, или выполнял его прямые указания.

В частности, Гейтс сообщил, что с 2008 по 2014 год при его участии Манафорт получил миллионы долларов переводов и уклонялся от выплаты налогов. Помимо этого, экс-советник Трампа "с согласия своего делового партнёра" предоставлял ложную информацию об имевшихся у Манафорта банковских счетах.