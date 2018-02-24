В Приморском океанариуме поселились птенцы пингвина Гумбольдта

Отмечается, что все шесть птенцов здоровы и неплохо перенесли транспортировку из столицы Чехии.

В Приморский океанариум из пражского питомника Nature Resource Network s.r.o доставили шесть птенцов особо охраняемого вида пингвинов Гумбольдта. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

— Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта в возрасте от девяти до 16 месяцев приобретены при участии Международного благотворительного фонда "Константиновский", — говорится в сообщении представителей Приморского океанариума.

Отмечается, что птицы проходят обязательный тридцатидневный карантин в Научно-адаптационном корпусе океанариума. Пингвины здоровы и неплохо перенесли транспортировку. Перед путешествием птенцов в Россию в Прагу приезжали приморские орнитологи, чтобы будущие обитатели океанариума смогли к ним привыкнуть, а также минимально подверглись стрессу по время переезда.

Из-за своего охраняемого статуса все пингвины Гумбольдта с самого раннего возраста имеют электронный чип, так как специалисты отслеживают перемещение птиц, даже выращенных в неволе. Пингвины этого вида находятся на грани исчезновения.