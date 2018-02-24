"Нам жаль". KFC извинилась перед британцами за нехватку курицы

Компания KFC принесла свои извинения поклонникам сети быстрого питания за нехватку курицы. Об этом сообщает Daily Mail.

KFC says "FCK" in full-page ad apologizing for chicken shortage https://t.co/Ao8DJAutR7 — HuffPost (@HuffPost) 23 февраля 2018 г.

Отмечается, что в ежедневных газетах появилось изображение пустого ведра из-под куриных крылышек. На нём вместо KFC было написано FCK, а под фотографией надпись: "Нам жаль".

Многие британцы восприняли эти извинения положительно. В своих комментариях в Сети пользователи писали, что это отличная стратегия поведения в кризисный для KFC период.

Ранее Лайф писал, что в семи графствах Великобритании из-за нехватки курицы закрылись филиалы ресторанов KFC. На дверях ресторанов висели объявления, где говорилось про "небольшие неприятности с доставкой курицы". Тогда некоторые пользователи даже называли перебои в работе KFC концом света.