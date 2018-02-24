"Нам жаль". KFC извинилась перед британцами за нехватку курицы

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"Нам жаль". KFC извинилась перед британцами за нехватку курицы

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Компания KFC принесла свои извинения поклонникам сети быстрого питания за нехватку курицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в ежедневных газетах появилось изображение пустого ведра из-под куриных крылышек. На нём вместо KFC было написано FCK, а под фотографией надпись: "Нам жаль".

Многие британцы восприняли эти извинения положительно. В своих комментариях в Сети пользователи писали, что это отличная стратегия поведения в кризисный для KFC период.

Ранее Лайф писал, что в семи графствах Великобритании из-за нехватки курицы закрылись филиалы ресторанов KFC. На дверях ресторанов висели объявления, где говорилось про "небольшие неприятности с доставкой курицы". Тогда некоторые пользователи даже называли перебои в работе KFC концом света.

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