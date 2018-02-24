СМИ рассказали о неспособности британского флота сопровождать корабли РФ

Эксперты подчеркнули, что подобная ситуация возникла из-за сокращения военного бюджета страны.

В Великобритании ВМС страны подверглись критике за отсутствие у флота фрегата для сопровождения российских кораблей, которые проходили через Ла-Манш. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что для сопровождения десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Фёдор Головин" и танкера "Ельня" Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолёт Wildcat. Эксперты таким образом усомнились в способности Королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. Подчёркивается, что подобная ситуация возникла из-за сокращения военного бюджета.

— Менее пяти лет назад в ВМС Британии заявили, что патрульные корабли не подходят для этих задач. Вопрос — что изменилось с тех пор? — сказал шотландский политик Люк Шкипер.

В ответ на это заявление представитель минобороны Великобритании рассказал, что у Королевского флота есть один фрегат, используемый по необходимости.