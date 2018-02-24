Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"

Отмечается, что запрещённое вещество, обнаруженное в организме Надежды Сергеевой, не является мельдонием, который ранее был найден в допинг-пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, допинг-проба которой показала положительный результат на Олимпиаде в Пхёнчхане, отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бобслея России.

Отмечается, что отказ от вскрытия допинг-пробы "Б" указывает на признание нарушения спортсменом антидопинговых правил.

Напомним, российская бобслеистка сдала пробу несколько дней назад. О положительном результате на допинг стало известно 23 февраля. Эту информацию подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее Сергеева в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в экипажах-двойках.