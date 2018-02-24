Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, допинг-проба которой показала положительный результат на Олимпиаде в Пхёнчхане, отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бобслея России.
Отмечается, что отказ от вскрытия допинг-пробы "Б" указывает на признание нарушения спортсменом антидопинговых правил.
Напомним, российская бобслеистка сдала пробу несколько дней назад. О положительном результате на допинг стало известно 23 февраля. Эту информацию подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
На зимних Олимпийских играх в Южной Корее Сергеева в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в экипажах-двойках.
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