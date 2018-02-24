Российская бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревню

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пхёнчхане, покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова.
— Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню, — приводит ТАСС слова Макаровой.
Напомним, Надежда Сергеева в паре с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место на Олимпийских Играх 2018 года. Позже допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила в её организме наличие запрещённого вещества.
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