Жертвами стрельбы в мексиканском университете стали два человека

Обе жертвы были найдены сотрудниками охраны вуза, когда ещё были живы, однако скончались в больнице.

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы возле Национального автономного университета Мексики. Об этом сообщает генеральная прокуратура Мексики.

Отмечается, что погибшим было 20 и 29 лет. Их обнаружили сотрудники службы безопасности вуза, когда обе жертвы были ещё живы. Оба мужчины скончались в больнице от полученных травм.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать столкновения преступных группировок, которые по случайности оказались возле здания университета. По словам следователей, погибшие не являются студентами или сотрудниками вуза.