Учёные раскрыли новые факты о происхождении лошадей Пржевальского

В итоге выяснилось, что они не являлись дикими и не были предками современных скакунов.

Исследователи обнаружили, что лошади Пржевальского — это не последние дикие предки современных лошадей, а одичавшие потомки первых домашних скакунов. Животные проживали на территориях около села Ботай в Казахстане. Статья об этом опубликована в журнале Science.

— Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далёком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали, — рассказал Людовик Орландо из университета Копенгагена (Дания).

Для того чтобы прийти к подобному выводу, учёные в общей сложности проанализировали ДНК останков 88 древних и современных скакунов, которые проживали на территории Румынии, России и Казахстана. В итоге выяснилось, что лошади Пржевальского не являлись дикими и не были предками современных лошадей.

— В какой-то момент времени часть из них сбежала, одичала и начала вести примерно такой же образ жизни, как современные американские мустанги. В результате этого поменялся их облик: их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет и покрылась пятнами, — добавила археолог из Национального музея истории Канзаса (США) Сандра Ольсен.

Также она отметила, что благодаря этому животные стали похожими на диких лошадей, которые нарисованы на стенах пещер Испании и Франции.

— Это обмануло биологов, посчитавших их последними дикими представителями своего рода на Земле, — резюмировала Ольсен.

Стоит отметить, что в этих исследованиях также принимала участие Гульмира Мухтаровой из Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге.