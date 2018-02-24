В Венесуэле 8 штатов остались без электричества из-за взрыва

После многочасовой работы техническим службам удалось возобновить подачу электроэнергии в семь штатов.

Взрыв на подстанции в венесуэльском штате Яракуй нарушил подачу электричества сразу в восьми штатах. Об этом сообщил министр электроэнергии страны Луис Мотта Домингес.

По словам Мотты Домингеса, взрыв на подстанции был совершён намеренно, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами, намеченными на 22 апреля.

— Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена, — приводит канал Globovision заявление Мотты.

В настоящее время без электричества остаётся лишь один штат — штат Тачира.