Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать крейсер "Украина" в Николаеве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

СБУ утверждает, что подрыв якобы должен был осуществить гражданин РФ Давид Пономарев в 2015 году в День конституции Украины. По словам Кононенко, целью диверсии являлось запугивание местного населения.

Помимо этого, заместитель главы СБУ заявил, что после того как им удалось сорвать операцию по поджогу здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде, российским спецслужбам пришлось искать исполнителей среди стран Европы, которые смогли совершить нападение.

Отмечается, что крейсер "Украина" был выведен из состава ВМФ России и передан украинским ВМС в 1993 году. Спустя три года проект заморозили из-за нехватки финансирования. В 2017 году украинский лидер Пётр Порошенко своим указом демилитаризовал судно.

Напомним, что Служба безопасности Украины нередко заявляет о якобы "задержаниях сотрудников российских спецслужб", которым предписывает необоснованные обвинения в подготовках диверсий на украинской территории. Власти РФ неоднократно заявляют, что не имеют никакого отношения к внутриукраинскому конфликту.