Экс-президент Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством

Также он выразил мнение, что нынешних политиков волнуют предстоящие президентские и парламентские выборы, а не состояние национальной экономики и нужды народа.

Бывший украинский лидер Леонид Кучма выразил мнение, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Об этом сообщает "Украина.ру".

— Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт? — заявил Кучма.

Также он заявил, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках".

— Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать, — добавил он.

По мнению Кучмы, нынешних политиков волнуют предстоящие президентские и парламентские выборы, а не состояние национальной экономики и нужды народа. При этом, по мнению экс-президента, к столь бедственному положению Украину привели депутаты Рады и властная элита.