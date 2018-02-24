На западе Мьянмы прогремело три взрыва

Три взрыва прогремели в городе Ситтве на западе Мьянмы. В результате случившегося пострадал полицейский, передаёт агентство Франс-пресс.
Three bombs hit capital of Myanmar's Rakhine state https://t.co/e7gvsLHBt8 pic.twitter.com/ClTtLpIVAi— Dunya News (@DunyaNews) 24 февраля 2018 г.
— Три взрывных устройства сдетонировали, ещё три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил лёгкие травмы, — говорится в сообщении местной полиции.
Подробности произошедшего выясняются.
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