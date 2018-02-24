На западе Мьянмы прогремело три взрыва

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На западе Мьянмы прогремело три взрыва

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Один из взрывов произошёл в саду государственного учреждения, сообщили в полиции.

Три взрыва прогремели в городе Ситтве на западе Мьянмы. В результате случившегося пострадал полицейский, передаёт агентство Франс-пресс.

— Три взрывных устройства сдетонировали, ещё три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил лёгкие травмы, — говорится в сообщении местной полиции.

Подробности произошедшего выясняются.

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