Спортобъекты летней Олимпиады в Пекине адаптируют для зимних Игр 2022 года

Отмечается, что церемонии открытия и закрытия состоятся на Национальном стадионе.

Многие использовавшиеся на Олимпиаде-2008 объекты будут адаптированы для зимних Игр, который пройдут в Китае в 2022 году. Об этом рассказал журналистам глава департамента по связям с общественностью оргкомитета Игр Чанг Юй.

— Мы в большом объёме используем наследие Пекина-2008. Нам повезло: многие объекты, которые использовались на летней Олимпиаде в 2008 году, могут быть адаптированы к зимним Играм, — сказал он.

При этом Чанг Юй добавил, что будут строиться и новые сооружения. Так, в Пекине уже стартовало строительство ледового дворца для соревнований по конькобежному спорту.

Также он рассказал, что, как и 10 лет назад, церемонии открытия и закрытия состоятся на Национальном стадионе.

— Мы планируем разместить вещательный центр и главный пресс-центр в тех же помещениях. Штаб-квартира оргкомитета будет расположена на окраине Пекина, под эти цели мы преобразовали старый металлургический комбинат, — добавил Чанг Юй.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.