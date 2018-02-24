На Сахалине из-за метели закрыли две дороги

Спасатели не рекомендуют планировать поездки по южной части острова Сахалин из-за неблагоприятных погодных условий.

На юге Сахалина перекрыто движение по двум автомобильным дорогам из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий в южной части острова Сахалин с первой половины дня закрыты участки автодорог: Стародубское — Макаров, Арсентьевка — Ильинское. Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров, Южно-Сахалинск — Углегорск и в обратном направлении, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели не рекомендуют водителям отправляться в поездки по этим направлениям в ближайшее время, а также заранее планировать маршрут, учитывая погодные условия.

Ранее Лайф писал, что из-за циклона, обрушившегося на остров в субботу, 24 февраля, задержаны девять рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, а также приостановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск. Помимо этого из-за снегопада и метели временно не работают горнолыжные курорты.