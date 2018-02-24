Житель Саратова после ДТП станцевал лезгинку на капоте

Отмечается, что водителем "десятки" двигало желание успокоить девушку, ехавшую с ним.

В Саратове молодой человек попал в аварию, после чего решил станцевать лезгинку на месте ДТП — сначала на капоте, а затем и на проезжей части, сообщает информагентство "Регион 64".

Отмечается, что "танцор" ехал в автомобиле ВАЗ-2110 и столкнулся с ВАЗ-2109 на перекрёстке. В итоге "девятку" вынесло на другую полосу, где машина врезалась в Hyundai. В ДТП не оказалось пострадавших, но образовалась большая пробка.

По данным саратовского агентства, на танец водителя "десятки" сподвигло желание успокоить девушку, ехавшую с ним.