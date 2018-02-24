Следователи возбудили дело после наезда автомобиля на людей в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на толпу людей во время праздничного салюта в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
— Уголовное дело возбуждено другим ведомством, — сообщили в МВД. От дальнейших комментариев представители ведомства отказались.
Напомним, 23 февраля автомобиль Honda CRV въехал в пешеходов на въезде на Октябрьский мост через Обь, где по традиции горожане смотрят фейерверк. В результате ДТП погибли двое — трёхлетний ребёнок и его мать. Ещё два человека получили травмы.
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