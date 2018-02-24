Украинский участник драки в эфире НТВ заявил, что его била "безумная ведьма"

Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов, который участвовал в потасовке с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", изложил версию инцидента в своём "фейсбуке".

— Врать не стану: когда на меня навалилась охрана и "группа поддержки", меня прижали к полу и безумная ведьма Елена Бойко била ногами по лицу, —написал Суворов.

По словам политолога, ему смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова".

— Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно, — добавил он.

Ранее Лайф писал, что ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин в прямом эфире подрался с гостем передачи Дмитрием Суворовым. Конфликт между ними случился в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.