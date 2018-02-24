У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.
#Sismo M 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, #JAPAN. 24-02-2018 02:43 UTC https://t.co/GMyu85Cbye #Temblor #CSEM #EMSC pic.twitter.com/ejNnRQm7dI— Monitor Sismico (@MonitorSismico) 24 февраля 2018 г.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился почти в 90 километрах к юго-востоку от города Фукусима. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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