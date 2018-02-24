У берегов Японии произошло землетрясение

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У берегов Японии произошло землетрясение

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Токио. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эпицентр землетрясения находился почти в 90 километрах к юго-востоку от города Фукусима.

У берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился почти в 90 километрах к юго-востоку от города Фукусима. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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