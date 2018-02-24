Въехавшая в ограждение Белого дома женщина была вооружена

Ранее СМИ сообщили, что американка не ставила своей целью причинить кому-либо вред.

Женщина, которая врезалась в ограждение Белого дома на своём автомобиле, была вооружена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, у женщины был при себе пистолет. Правоохранители заметили оружие в её руке до того, как она вышла из машины.

Также отмечается, что в прошлом году нарушительницу дважды задерживали за попытку перелезть через забор Белого дома.

Как ранее сообщал Лайф, женщина, страдающая психическим заболеванием, пыталась въехать на территорию Белого дома на автомобиле. Президент США Дональд Трамп, находившийся в момент происшествия в здании, поблагодарил Секретную службу страны за отличную работу.