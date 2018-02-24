В США остановили строительство нефтепровода Energy Transfer Partners

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В США остановили строительство нефтепровода Energy Transfer Partners

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Работы были прекращены "для предотвращения возможного непоправимого вреда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу".

Федеральный суд в штате Луизиана постановил запретить строительство нефтепровода Bayou Bridge компании Energy Transfer Partners из-за протестов экологов.

В начале текущего года организация Earthjustice потребовала остановить строительство нефтепровода. По мнению руководства организации, реализация данного проекта нанесёт огромный ущерб крупнейшему водоболотному комплексу США — бассейну Атчафалайа.

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