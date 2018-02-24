США хотят усилить меры по перехвату в АТР судов, нарушающих санкции против КНДР

Планируется более тщательный контроль, а также арест подозреваемых при перевозке запрещённых грузов в Северную Корею и обратно.

В Вашингтоне задумались усилить меры, направленные на перехват в Азиатско-Тихоокеанском регионе судов, которые нарушают санкции против КНДР. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сейчас Штаты ведут переговоры насчёт этого с азиатскими союзниками: Японией, Южной Кореей, Австралией и Сингапуром. Планируется более тщательный контроль, включающий в себя проверку судов "на индивидуальной основе", а также арест подозреваемых при перевозке запрещённых грузов в Северную Корею и обратно.

— Без сомнений, все мы должны прилагать больше усилий, за исключением прямых военных действий, чтобы показать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что мы настроены серьёзно, — подчеркнул один из источников агентства в Белом доме.