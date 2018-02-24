Названы цены на новейшие смартфоны Samsung

Журналист и инсайдер Эван Бласс рассказал, сколько будут стоить новейшие смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом он написал в "Твиттере".

По имеющейся у Бласса информации, цена на S9 составит 841 евро, на S9+ — 997 (58,5 и 69,5 тысячи рублей без учёта наценок).

Отмечается, что главным преимуществом гаджетов перед старыми версиями будет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. В частности, 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект "замедленная съёмка" — это значит делать 480 кадров в секунду. Также у неё будет изменяемая апертура. Фронтальная камера получит разрешение в восемь мегапикселей.

Samsung представит Galaxy S9 и S9+ 25 февраля, то есть за день до открытия международной выставки Mobile World Congress в Барселоне. Планируется, что продажа смартфонов начнётся 16 марта.