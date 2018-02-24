При пожаре в Якутии погибли женщина и ребёнок

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При пожаре в Якутии погибли женщина и ребёнок

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В тушении возгорания участвовало 13 человек личного состава и пять единиц техники.

Пожар произошёл в двухэтажном частном доме в Якутске, погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— По предварительным данным, при пожаре в Якутске погибли мать с ребёнком. Проводится проверка, — сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило рано утром 24 февраля. К моменту приезда пожарных здание уже было охвачено огнём. Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в гараже, расположенном на первом этаже дома.

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