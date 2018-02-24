Правительство одобрило проект транзитных ж/д перевозок между Монголией и Россией

Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Монголией об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

— Цель соглашения — создание условий для перевозок железнодорожным транспортом внешнеторговых грузов по территории государств сторон в третьи страны, — говорится в документе.

Отмечается, что в проекте речь идёт о гибкой тарифной политике и обеспечении конкурентоспособности тарифов на грузовые ж/д перевозки на длительный срок. Также будут созданы облегчённые условия для процедур пересечения государственной границы для грузов, которые перевозит ж/д транспорт.

Кроме того, предполагается обеспечение сбалансированности темпов роста объёмов перевозок и развития инфраструктуры ж/д транспорта, а также создание условий для беспрепятственного выхода к морю для монгольских экспортёров.