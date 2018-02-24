Пострадавшей во время салюта семье из Новосибирска окажут помощь

Мэрия Новосибирска окажет помощь семье погибших и пострадавшим в ДТП во время праздничного салюта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Артём Роговский.

— Мэру (Анатолию Локтю. — Прим. Лайфа) оперативно доложили о происшествии. Он распорядился оказать семье всю необходимую помощь. Сейчас с семьёй работает администрация Ленинского района, пока работают психологи, — сказал Роговский.

Напомним, вечером 23 февраля автомобиль Honda CRV въехал в пешеходов при въезде на Октябрьский мост через Обь, где по традиции горожане смотрят фейерверк. В результате ДТП погибли двое — трёхлетний ребёнок и его мать. Ещё два человека получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.