Кабмин дополнил перечень федеральных автомобильных дорог

Отмечается, что это нужно "для формирования автомобильного подхода к мосту по сети автодорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении автомобильной дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани —Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь в перечень дорог федерального значения. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке, это нужно "для формирования автомобильного подхода к мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию".

Эта трасса связывает между собой автомобильные дороги федерального значения, а также обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Чёрного и Азовского морей. Её общая протяжённость составляет 151,712 километра.

В документе также говорится, что "включение дороги в перечень и её передача в федеральную собственность позволят повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроют перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учётом реконструкции имеющихся узких мест".