Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийского Хомса

В общей сложности в одну из школ города было свезено около 700 комплектов одежды и одеял.

Военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) раздали жителям сирийской провинции Хомс гуманитарную помощь, собранную российскими военными и общественными фондами.

— Сегодня здесь присутствуют дети тех, в чьих семьях были погибшие и раненые. Плюс ко всему сегодня Центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу, — заявил представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

Раздача помощи быстро приобрела вид настоящего праздника для местных жителей. Например, российских военных встречал почётный караул из детей в национальных костюмах. Во дворе школы, куда свозилась гуманитарная помощь, также была организована культурная программа с танцами и песнями, часть из которых исполнялась на русском языке. Отмечается, что само здание школы, где происходила раздача помощи, было восстановлено совсем недавно.

— Главной целью террористов было уничтожить целое поколение, но мы продолжали уроки, во время обстрелов дети очень пугались, боялись, рядом падали мины, заминированные машины взрывались, спасибо, что вы помогли остановить этот кошмар, — сказала директор школы Суляфа Тараф.