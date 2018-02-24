Владелец китайской Geely стал самым крупным акционером немецкого Daimler

Состоявшаяся сделка оценивается в девять миллиардов долларов, что равняется почти 9,7 процента от общего числа акций компании, владеющей маркой Mercedes-Benz.

Владелец одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу приобрёл 9,69% акций немецкого автоконцерна Daimler. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

По данным изданий, покупка такого крупного пакета акций делает Ли крупнейшим акционером компании, производящей легковые автомобили, грузовики и автобусы. Его доля больше, чем у Кувейтского инвестиционного фонда, которому, по данным на конец сентября 2017 года, принадлежало 6,8%.

Говоря о целях покупки, стоит отметить, что Geely собирается заключить технологический альянс с Daimler по электромобилям и самоуправляющимся машинам, чтобы составить конкуренцию с Tesla, Google и Uber.

При этом представители в Daimler назвали покупку акций частными инвестициями Ли, а его — "долгосрочным вкладчиком", убеждённым в инновационных способностях и будущем немецкого автоконцерна.