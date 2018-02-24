Минтруд уполномочили назначать выплаты за рождение первенца

Контроль и надзор за качеством исполнения переданных ведомству полномочий поручен Роструду.

Кабинет министров РФ закрепил за Министерством труда и социальной защиты новые полномочия. Теперь ведомство будет заниматься вопросами ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, сообщается на сайте правительства.

— Закреплены новые полномочия Минтруда России по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за её назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона № 418-ФЗ в субъектах Федерации, — говорится в документе.

Помимо этого, Роструд наделили полномочиями по контролю и надзору за качеством исполнения этих услуг.

Ранее кабмин одобрил отмену НДФЛ на ежемесячные выплаты семьям с детьми до 2021 года. В правительстве отметили, что эта мера позволит усилить поддержку семей, имеющих детей.