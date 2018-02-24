Проблемные активы ФК "Открытие" на $10 млрд передадут в банк "плохих долгов"

На то, чтобы выделить их в отдельную структуру, уйдёт около трёх-четырёх месяцев, считают эксперты.

Около $10 млрд проблемных активов банка "ФК "Открытие" руководство организации передаст в специальную банковскую структуру. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава банка Михаил Задорнов.

— Нам нужно около трёх-четырёх месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее 10 миллиардов долларов, — приводит его слова издание.

Отмечается, что эта структура будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу. Средства нужны будут не для докапитализации, а для финансирования активов. Поэтому структура не будет полностью докапитализирована.

По словам главы банка, в течение двух-трёх недель будет принято решение о разделении активов на профильные, непрофильные и проблемные.

Напомним, Центробанк принял решение о слиянии санируемых "Бинбанка" и ФК "Открытие". Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила информацию об объединении.