По-прежнему морозно. Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Отмечается, что атмосферное давление будет стабильным и составит 755 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 24 февраля, в Москве не ожидается осадков, однако по-прежнему будет держаться морозная и солнечная погода, сообщили метеорологи центра "Фобос".

— В субботу центральные районы Европейской России останутся под опекой обширной области повышенного атмосферного давления, благодаря чему в регионе существенных осадков не ожидается, но будет довольно морозно, — говорится в сообщении.

Как уточнили в погодном центре, днём столбик термометра не будет опускаться ниже –9 градусов в Москве и ниже –11 в Подмосковье. Ветер будет несильным, с максимальной скоростью до шести метров в секунду.

По словам метеорологов, такой температурный режим находится на шесть градусов ниже климатической нормы.