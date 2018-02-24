Россия стала лидером по денежным переводам на Украину за прошлый год

После РФ в рейтинге расположились США, Израиль, Италия, Польша и прочие государства.

Россия в 2017 году лидировала по объёмам денежных средств, перечисленных на Украину с помощью систем перевода. Всего из РФ было перечислено 516 миллионов долларов, как свидетельствует статистика Нацбанка Украины.

Согласно опубликованной информации, объём денежных переводов на Украину в 2017 году относительно 2016 года уменьшился на 4,5% — до 2,378 миллиарда долларов, с Украины — уменьшился на 18,8%, до 286 миллионов долларов. Объём переводов внутри государства в прошлом году увеличился на 21,4% — до 4,456 миллиарда долларов.

Второй страной по объёмам отправленных на Украину средств стали США — 370,31 миллиона долларов, затем Израиль — 264,38 миллиона долларов, Италия — 175,77 миллиона долларов, Польша — 106,45 миллиона долларов, прочие государства — 944,83 миллиона долларов.

При этом самое большое количество денежных средств с Украины в прошлом году было переведено в РФ — 118,02 миллиона долларов. В Грузию жители Незалежной отправили 25,96 миллиона долларов, в Азербайджан — 14,94 миллиона долларов, в КНР — 13,87 миллиона долларов, в Узбекистан — 9,45 миллиона долларов, в остальные страны — 103,8 миллиона долларов.

В течение всего 2017 года сумма средств, полученных на Украине с использованием международных систем перевода, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за её пределы.