Netflix начал показ сериала по фильму "Майор" Юрия Быкова

Телеканал Netflix начал показ сериала "Семь секунд", который основан на российском фильме "Майор" режиссёра Юрия Быкова.

Напомним, сериал создала для Netflix студия Fox 21 Television Studios. Создателем шоу является Вина Суд, автор сериала "Убийство". Режиссёром выступил Гэвин О'Коннор, постановщик фильмов "Воин" и "Расплата".

Как и предполагалось ранее, сюжет кинокартины был немного изменён и получил "нетфликовские" черты. Так, если в оригинальном фильме майор полиции сбивает подростка на автомобиле и пытается использовать служебное положение, чтобы избежать наказания, то в сериале коп случайно застреливает тинейджера-афроамериканца.

Напомним, о создании сериала по мотивам фильма российского режиссёра стало известно в октябре 2016 года. Юрий Быков заявлял, что за адаптацию его работы на американский лад ему не заплатят.