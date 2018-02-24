Почти как человек. Samsung разработала робота-грузчика

В планах компании — создать робота, выполняющего обязанности домохозяйки, картографа и ассистента в хирургии.

Южнокорейская компания Samsung завершила разработку человекоподобного робота Saram с искусственным интеллектом, который сможет поднимать и перемещать тяжёлые грузы на складах. Об этом сообщает Business Korea.

По данным издания, имя робота-манипулятора с корейского языка переводится как "человек". Под таким товарным знаком робот был зарегистрирован ещё в конце прошлого года.

Как отмечают специалисты, Samsung намеренно создала робота-грузчика для использования его труда на собственных предприятиях. Однако планируется, что в будущем его функционал будет дополнен и он сможет помогать выполнять домашние дела и быть помощником для хирургов.

Одновременно с этим в компании работают над созданием робота-картографа. Его отличительная способность в том, что он может ходить по наклонным поверхностям, регулируя угол голеностопного сустава, и распознавать местность.