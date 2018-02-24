Седан Lada Vesta Sport замечен на испытаниях в Сургуте

Автомобиль узнали по колёсным дискам с пятью болтами крепления, а также по дорожному просвету и выхлопной системе.

Новинку российского автопрома LADA Vesta Sport очевидцы заметили на тестах в Сургуте.

Узнать автомобиль было непросто: производитель оставил на этой машине стандартные пороги и бамперы.

Как сообщил портал MassCars.ru, спортивную модификацию модели можно узнать по колёсным дискам с пятью болтами крепления. Также её выдаёт заниженный дорожный просвет и двойная выхлопная система.

Такие тесты автомобилей Lada для "АвтоВАЗа" — обычная практика, сообщает издание. Это так называемые ресурсные испытания, предшествующие запуску автомобиля в серийное производство. При этом тесты в регионах с низкой температурой позволяют определить недостатки автомобиля.