В Шереметьево пьяный пассажир самолёта набросился на полицейского

Как рассказали бортпроводники, во время рейса из Женевы в Москву он выпил лишнего и приставал к пассажирам.

Экипаж рейса из Женевы вызвал в Шереметьево полицейских, так как пьяный пассажир на борту приставал к пассажирам. По словам бортпроводников, сразу после вылета он начал пить, а после — оскорблять остальных людей, которые были на борту.

— По прибытии воздушного судна в аэропорт Шереметьево на место были направлены сотрудники транспортной полиции. В ходе разбирательства и опроса гражданин вёл себя агрессивно и нанёс удар в область лица сотруднику транспортной полиции, после чего был задержан и доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пассажира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его также направили на медицинское освидетельствование.