Китаянка получила сотрясение мозга из-за инцидента с "летающей" собакой

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Китаянка получила сотрясение мозга из-за инцидента с "летающей" собакой

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Сам пёс в результате "полёта" не пострадал. Приземлившись, он скрылся с места происшествия. Хозяина животного сейчас ищут.

Жительница Китая оказалась в больнице из-за собаки, которая практически упала на неё "с неба". Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

На записи видно, что в момент ЧП женщина находилась около подъезда жилого дома. После удара, который пришёлся китаянке на голову, она потеряла сознание, а животное убежало. На данный момент пострадавшая находится в больнице. У неё диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает хозяина собаки.

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