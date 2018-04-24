Китаянка получила сотрясение мозга из-за инцидента с "летающей" собакой

Жительница Китая оказалась в больнице из-за собаки, которая практически упала на неё "с неба". Происшествие сняла камера видеонаблюдения.
На записи видно, что в момент ЧП женщина находилась около подъезда жилого дома. После удара, который пришёлся китаянке на голову, она потеряла сознание, а животное убежало. На данный момент пострадавшая находится в больнице. У неё диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает хозяина собаки.
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