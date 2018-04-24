Сварила в кипятке и выбросила с балкона. В ХМАО девушка жестоко убила щенков

По предварительным данным, несовершеннолетняя жительница Нижневартовска расправилась с животными по приказу матери.

Жители Нижневартовска возмущены и требуют наказать 17-летнюю девушку, которую подозревают в жестокой расправе над двумя щенками. Как рассказали очевидцы, во время прогулки они заметили, как девушка выбрасывает щенков с балкона дома. Маленькие животные разбились об обледенелый асфальт у дома.

— Когда я проходил мимо данного дома, с балкона упал маленький чёрный щенок, сначала один. Мы не обратили внимания, думая, что упала какая-то бутылка. А потом прямо перед нашими глазами в ноги упал ещё один такой же чёрный щенок. Один разбился насмерть, а второй поначалу лежал, не двигаясь, но минут через пять начал двигать головой, — приводит слова очевидца портал nv86.ru.

Местные жители вызвали полицию на место происшествия. И, как установили правоохранители, это была не первая попытка несовершеннолетней расправиться со щенками.

— Ей якобы приказала избавиться от щенков мама, уходя на работу. Как раз в это время у собаки начались роды. Когда щенки появились на свет, девушка вскипятила чайник и залила несчастных животных кипятком. Но они не умерли, тогда злоумышленница выбросила их с балкона. Семья девушки благополучная, сама она ранее на учёте не состояла, — рассказала пресс-секретарь УМВД Нижневартовска Инга Сединкина.

Одновременно с расследованием полиции нижневартовцы договариваются в Сети о проведении пикета. Главным их требованием является возбуждение уголовного дела в отношении девушки по статье "Жестокое обращение с животными". Если дело будет возбуждено, девушке может грозить до трёх лет лишения свободы.